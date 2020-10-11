جامعة أسيوط تهيب بالطلاب المغتربين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على متابعته بشكل مستمر لخطة الجامعة الجارية والمتعلقة بعملية تسكين الطلاب القدامى والجدد بالمدن الجامعية خلال العام الدراسى الجامعى الجديد2020/2021 ، والمتضمنة عدداً من التجهيزات وعمليات الإحلال والتجديد ببعض الوحدات السكنية لتكون ملائمة للطلاب لمزاولة نشاطهم العلمى والدراسي.

ولفت إلى أن ذلك يسير بشكل متوازى مع الخطة الأخرى المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتى اعتمدتها إدارة الجامعة للوقاية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتضمنة تعقيم وتطهير المبانى وتقليص عدد الطلاب فى كل غرفة ، يأتى ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة وسعيها الدءوب إلى توفير بيئة اجتماعية وعلمية ملائمة لكافة الطلاب المغتربين فى مختلف الكليات.

وبخصوص هذا الشأن قام الدكتور شحاتة غريب شلقامى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية بقطاع المدن الجامعية والتى خضعت فى الآونة الأخيرة لبعض التجهيزات، حيث رافقه فى تلك الجولة عرفة أبو العلا مدير قطاع المدن الجامعية والدكتور أمير عبد الستار المدرس بكلية التربية الرياضية وفاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية، وعدد من مسئولى الإدارات المختلفة بالمدن الجامعية .

وتضمنت الجولة تفقد مبنى (أ) والذى يعد أحد الوحدات السكنية المخصصة للطلاب ، حيث اطمأن نائب رئيس الجامعة على استمرار أعمال الصيانة فى المطابخ ودورات المياه والصرف الصحى والإضاءة بهذا المبنى مع تشديده على المختصين بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسى، كما اشتملت الجولة كذلك على تفقد الوحدة السكنية (د) ،التابعة لقطاع الوفود وذلك لمتابعة أعمال الإصلاح والتجديد الجارية بها حيث تم تطوير حديقة المبنى لتكون نادى اجتماعى مخصص لطلاب المبنى فقط وذلك لأول مرة هذا العام.

وخلال الجولة فقد شدد نائب رئيس الجامعة على كافة الطلاب المغتربين والمقرر لهم السكن فى المدن الجامعية للجامعة على ضرورة التزامهم بالتعليمات التى أقرتها إدارة المدن الجامعية فى هذا الشأن وعلى رأسها الالتزام بالتباعد الإجتماعى واستخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة الشخصية، هذا فضلاً عن الإلتزام كذلك بتعليمات المشرفين بالمبانى ومن يخالف ذلك يتحمل جميع العقوبات التى ستوقع عليه .