جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لمشرفى المدن الجامعية لمواجهة كورونا

أسيوط فريق المحافظات

عقد قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة برنامجاً تدريبياً فى مجال كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية ومشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة منى المهدى أستاذ بكلية الصيدلة، و عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير قطاع المدينة الجامعية طلاب و أمانى أبو صغير مديرة قطاع المدينة الجامعية طلبة ورؤساء الوحدات السكنية بالمدن الجامعية .

أشاد الدكتور شحاتة غريب بدور لجنة متابعة الإجراءات الإحترازية بالمدن الجامعية الذى تم تشكيلها من أجل التعريف بالإجراءات الاحترازية ونشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهم السلوكيات الصحيحة وتجنب الخاطئ منها وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، مشدداً بضرورة تكثيف العمل ومراجعة تطبيق الخطة الاحترازية وضمان التزام الأفراد ببنود الإجراءات الوقائية والتى تتضمن منع التكدس الطلابى داخل غرف ووحدات المدن الجامعية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، وتوفير المستلزمات الطبية فى العيادات الداخلية بالمدن الجامعية، عدم خروج الطلبة من الغرفة بدون ارتداء الكمامة .

كما نوه نائب رئيس الجامعة عن عمل معسكرات دورية داخل كل مبنى تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للنظافة والتعقيم والتطهير فضلاً عن ممارسة الطالبات للأنشطة الطلابية داخل حرم المدينة الجامعية .

كما تحدث الدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية ومشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة عن طريقة العدوى بكورونا وأعراض المرض وما مصير من يأخذ عدوى كورونا، والعوامل التى تحدد مصير من يأخذ العدوى وطرق التشخيص، وكيفية تفادى العدوى من خلال عدم الإختلاط الطلابى، وارتداء الماسكات الطبية ،وتعقيم وتطهير المطاعم الخاصة بالمدن الجامعية ،و توفير أدوات النظافة داخل دورات المياه، إلى جانب الابتعاد عن السلالم بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى ،وذلك لحماية الطلبة والطالبات من هذا الفيروس .

وأضاف عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية أن الدورة التدريبية تتضمن مشاركة 90 مشرف بمختلف المدن الجامعية ويناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من المحاضرات الهامة التى يلقيها كلاً من الدكتور عاطف القرن والدكتورة منى المهدى عن أهم الاستعدادات و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، وذلك استعداداً للعام الدراسى الجديد 2020-2021.