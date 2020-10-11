"تويتر" تضع علامة تحذير على تغريدة لترامب لانتهاكها القواعد الخاصة بكورونا

(رويترز)

وضعت شركة تويتر، اليوم الأحد علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا، وذلك لانتهاكها قواعد الشركة الخاصة بنشر معلومات مضللة عن الفيروس.

وقال ترامب فى التغريدة "موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس. تعنى أنه لا يمكن أن التقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية".

وأرفقت تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤولية الشركة، وجاء فى إخلاء المسؤولية "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد-19".

وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز إن التغريدة تقدم "مزاعم صحية مضللة" عن كوفيد-19 وإن التجاوب معها سيكون "محدودا للغاية" كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.

وكان الرئيس الأمريكى قال فى وقت سابق اليوم الأحد إن الأطباء خلصوا إلى أنه لم يعد مصابا بمرض كوفيد-19 ولا يشكل خطرا فى نقل العدوى لآخرين وذلك مع عودته للتجمعات الكبيرة فى الأسابيع الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية.