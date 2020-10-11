توقعات بدخول 5 شركات عالمية لسوق التأمين الطبى المصرى.. فيديو

كتب حسام الشقويرى

توقع دكتور إيهاب أبو المجد ، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية دخول 5 شركات عالمية لسوق التأمين الطبى المصرى خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والسماح بعمل شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى فى قانون التأمين الموحد الجديد.

وأضاف أبو المجد ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " أن القطاع الطبى الخاص يمتلك القدرات الفنية والملاءة المالية والاكتوارية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل وخلال 10 سنوات بالتزامن مع تطبيق المنظومة تدريجيا فى باقى المحافظات سوف يتمكن من تلبية خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين .

يذكر أنه انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والمنعقد صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل" برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وينظمه كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلي شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسئولي شركات الرعاية الطبية ، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.