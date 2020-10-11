تنفيذى بنى سويف : تخفيض قيمة متر التصالح بالمناطق القريبة للمدن لـ 40%

بنى سويف هانى فتحى

وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تخفيض قيم تقدير سعر المتر مقابل التصالح للمناطق المتاخمة والقريبة من المدن بالإضافة إلى العزب التابعة مباشرة لها، وذلك من نسبة تخفيض 25% إلى نسبة تخفيض 40 % على ألا تقل عن 50 جنيها للمتر المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بتلك المناطق،وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين،وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى بالمحافظة، فى حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذى من وكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة،حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021.

وفى سياق متصل صرح محافظ بنى سويف بأن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها "حتى اليوم" قد وصل إلى 97 ألف و471طلباً ، وأن جملة ما تم تحصيله من عوائد بلغ 356 مليون و438 ألف جنيها ،مشيرا إلى انتظام العمل فى كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع لتلقى طلبات المواطنين.