تفاصيل مشاركة جامعة المنيا بالأعمال اليدوية والفنية بمعرض تراثنا للحرف

المنيا - حسن عبد الغفار

قالت الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية ومدير مركز التدريب على الحرف بجامعة المنيا، إن ركن الجامعة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية يعرض 27 قطعة خزفية يدوية من أعمال الدكتور الفنان ماهر حسين عراقيب أستاذ الخزف، والدكتور جمال صدقي أستاذ النحت، والدكتورة مروة رضوان، والدكتور محمد شبراي والفنانة مي محمد.

كما شارك مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة بأكثر من 90 قطعة فنية ضمت: مشغولات الحلي بخامات الأحجار والخرز من أعمال الفنانة جهاد محمد، ومشغولات الكورشيه، ومشغولات الشنط والحقائب السواريه القطيفة والمطرزة بالخرز للفنانة جهاد محمدين، بالإضافة لأعمال مطرزة مستوحاة من البيئة السيناوية للفنانة الدكتورة امل أبو زيد.

وأضافت أن كلية التربية الفنية قدمت بالمعرض 100 عملا يدويا متنوعا بين أعمال الحفر على الخشب، وأعمال القشرة والحفر، وطباعة المنسوجات، وأعمال المكرمية والخيامية، والجلد، والنسيج، وأعمال التصميم، وذلك بإشراف وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما شارك مركز الابتكار وريادة الاعمال بأربعة أعمال فنية يدوية، وشاركت كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلي بأكثر من 60 قطعة من مشغولات التطريز والكوروشية والبتشورك وأعمال الخرز والإكسسوارات، شارك فيها ما يقارب من 17 معيدة وطلاب القسم.