تغريم سيدة ايطالية 400 يورو بسبب خلع الكمامة لشرب القهوة فى كافيه بمودينا

كتب محمد رضا

غرمت سيدة إيطالية بمبلغ 400 يورو لإنزالها كمامة الوجه أثناء احتسائها فنجانا من القهوة فى أحد مقاهى إقليم إميليا رومانيا شمالى البلاد، إذ تفاجأت فيفيانا بارميجيانى، صاحبة الـ80 عاماً، أثناء شربها القهوة فى مقهى بمقاطعة مودينا، بـ 3 ضباط من الشرطة المحلية يطالبونها بهذا المبلغ لعدم التزامها بقوانين السلامة الصحية الجديدة فى بلادها بارتداء كمامات الوجه حتى فى الأماكن المفتوحة.

كما غرم الجرسون ، لفشله فى الإشراف على رواد المقهى ، فى محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تنخفض قيمة الغرامة إلى 280 يورو إذا دفعوا فى غضون 5 أيام، بحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وعلقت العجوز الايطالية على الواقعة بأنها ظالمة، قائلة: "شعرت بالضيق الشديد من الغرامة، لأننى مواظبة للغاية على اتباع قواعد السلامة الصحية، وربما أكثر من اللازم، وقد صدمتنى الغرامة"، وأضافت: "أنا أرتدى الكمامة طوال الوقت، ولدى دائماً قطعتان أو 3 قطع إضافية فى حقيبتى وأوصى أيضاً أصدقائى باستخدامها، ودخلت بها المقهى بالفعل وهى على وجهى، وطلبت القهوة، وعندما أحضروها إلىّ، أنزلتها لأشربها، وفى تلك اللحظة رأيت نفسى محاطة بـ3 أو 4 من رجال الشرطة".

وبعد تحرير الغرامة على السيدة الإيطالية، أخبرها أحد الضباط بأنها يمكنها مناشدة رئيس البلدية، لتذهب بالفعل على الفور إلى دار البلدية، لكنها لم تجده، ثم بعث له نجلها رسالة عبر البريد الإلكترونى، وبالفعل رد رئيس البلدية عليه، قائلا: "لا يوجد شىء يمكن القيام به"، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت، الأربعاء الماضى، إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة فى إطار إجراءات جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا الـ5 آلاف حالة، الجمعة، لأول مرة منذ 29 مارس الماضى، مقابل 4458 إصابة الخميس، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 حالة مقابل 22 وفاة فى اليوم السابق.