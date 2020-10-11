تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان × 8 معلومات

أسوان – صلاح المسن

يتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروعات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادراته العديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اليوم السابع يقدم تفاصيل مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان فى 8 معلومات



أولا : تشمل مبادرة حياة كريمة بأسوان 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفة

ثانيا : مبادرة حياة كريمة بأسوان تشمل تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق

ثالثا: مبادرة حياة كريمة بأسوان تشمل رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منزل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 %

رابعا :بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية

خامسا :معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء مبادرة حياة كريمة بأسوان داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100 %

سادسا : وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق بمبادرة حياة كريمة بأسوان إلى 100 % والتى تضم طريق السنجارى / المالكى بنصر النوبة بطول 3 كم، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر،

سابعا: نسبة التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة بأسوان داخل 7 قرى تراوحت ما بين 40 % إلى 85 %.

ثامنا: جارى تنفيذ مشروعات تأهيل ورفع كفاءة بـ 10 قرى بمبادرة حياة كريمة بأسوان بنسبة تتراوح ما بين 75 % إلى 100 %.