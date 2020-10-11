تعرف على مشروعات البنية التحتية لمدينة المنشأة سوهاج بـ375 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تشهد مراكز محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وخاصة بالمشروعات التنموية والخدمية ومن المراكز التي تحظى بذلك الاهتمام هو مركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج المشروعات تضم مشروعات للصرف الصحى والكبارى والطرق وغيرها من المشروعات.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يتابع عن قرب تلك المشروعات والتي شدد خلال زيارته لها على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بجدية العمل، موجها بوضع لافتات للتعريف بتلك المشروعات متضمنة العد التنازلي للانتهاء منها.

اليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية اهم المشروعات التي تتم على أرض مركز ومدينة المنشاه تعرف عليها في نقاط بتكلفه 375 مليون جنيه تقريبا.

1 - مشروع الصرف الصحي بالمنشاة وأولاد حمزة بتكلفة 365 مليون جنيه، والمقامة بقرية الدناقلة على مساحة 19 فدان بطاقة 35000م3/يوم، ويشمل المشروع محطة المعالجة، و 3 محطات رفع للمنشاة، و3 محطات رفع لأولاد حمزة، بالإضافة إلى شبكات الإنحدار وخطوط الطرد، وبلغت نسبة التنفيذ بمحطة المعالجة 95%، فيما بلغت نسبة التنفيذ في شبكات الإنحدار وخطوط الطرد 85%، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في يونيو العام القادم .

2 - مشروع إنشاء كوبري للمشاة أعلى السكة الحديد، والذي يربط بين شرق وغرب مدينة المنشاة، ويساهم في تيسير حركة المواطنين وحمايتهم من الحوادث، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 90%، بتكلفة 3.8 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه في نوفمبر القادم.

3 - الطريق الذي يربط بين مدينة المنشاة ومساكن السماكين بطول 1200 متر، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق بتكلفة 6.5 مليون جنيه، موجها بالبدء فورا في ترحيل أعمدة الكهرباء، والتنسيق بين مجلس المدينة، ومديرية الطرق، والتنسيق الحضاري بالمحافظة، لوضع تصميم نهائي للطريق حتى يظهر بالشكل الحضاري اللائق، واستغلال المساحات الفارغة على جانب الطريق لإنشاء مساحات خضراء.



طرق-اخميم



طرق-البلينا----(1)



طرق-البلينا----(2)



طرق-البلينا----(3)



طرق-البلينا----(4)



طرق-الكوثر



طرق-المراغة



طرق-المنشاة_1



طرق-جرجا-1



طرق-جرجا-2



طرق-جهينة_1



طرق-حي-شرق



طرق-حي-غرب_1



طرق-دار-السلام-1



طرق-دار-السلام-2



طرق-دار-السلام-3



طرق-دار-السلام-4



طرق-ساقلتة_1



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طرق-سوهاج-2



طرق-سوهاج-3



طرق-طما-(1)



طرق-طما-(2)