تعرف على قيمة مصروفات الدراسة للعام الجديد بالمعاهد الأزهرية

كتب لؤى على

رفض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيادة مصروفات الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتطبيق قيمة العام الماضى، وذلك على النحو التالى:

بلغت قيمة مصروفات "التمهيدى" 49 جنيها.

المرحلة الابتدائية نقل وشهادة 49.5.

المرحلة الإعدادية نقل وشهادة 59.5 جنيه.

المرحلة الثانوية نقل وشهادة 72.5 جنيه.

المعاهد النموذجية "رياض الأطفال" مصاريف التأسيس 200 جنيه ومصاريف العملية التعلمية 100 جنيه.

المرحلة الابتدائية 200 جنيه مصاريف تأسيس و100 جنيه مصاريف العملية التعليمية.

المرحلة الإعدادية 200 جنيه مصاريف تأسيس و120 جنيه مصاريف العملية التعليمية.

المرحلة الثانوية 200 جنيه مصاريف تأسيس و130 جنيه مصاريف العملية التعليمية.