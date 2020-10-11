تعرف على إجتماع لجنة المنشآت رقم 94 لجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،اليوم، اجتماع لجنة المنشآت رقم 94 بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشار المالى والقانونى وأمين عام الجامعة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات للعام الجامعى الجديد 2020/2021 .

كما تم مناقشة تنفيذ نظام إطفاء تلقائى ببعض الأقسام بالمستشفى الجامعى والوضع القائم للحمام الأوليمبى بكلية التربية الرياضية وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة ثابتة من الإدارة الهندسية لاستلام دار الضيافة وأى منشأت أخرى.

ووجه رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة المنشآت بتزويد كافة الكليات بالمصاعد، كما استعرض تقرير اللجنة المشكلة للمرور على المبانى بكافة الكليات وناقش كافة ملاحظات اللجنة ووجه بضرورة تنفيذ كافة ملاحظاتها مع المتابعة المستمرة للعمل.