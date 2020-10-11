تسليم 15 ماكينات خياطة بمشروع تطوير قرى أبو الريش‎ بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

سلم اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان 15 ماكينة خياطة كمرحلة أولى من برنامج تدريب وتأهيل الفتيات والسيدات ضمن المشروع الشامل لتطوير قرى أبو الريش بحرى تحت شعار "حرفتك مستقبلك" برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حرص المحافظة وسعيها المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمختلف المبادرات والمساهمات الفعالة من قبل كيانات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية من أجل دعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط وخاصة فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.