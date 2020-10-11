وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت أن الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 486 مليون دولار لعلاج استرازينيكاAstraZeneca المناعي لفيروس كورونا، وتعد بمليون جرعة مجانية من علاجات الأجسام المضادة، حيث يقول مسؤولو الصحة، إن اللقاحات ستصل في يناير، حيث ستقدم الولايات المتحدة 486 مليون دولار لتجارب AstraZeneca للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة، وهو دواء فيروس كورونا مشابه لما قدمه ترامب.

إنها أحدث خطوة اتخذتها إدارة ترامب لإعادة توجيه جهود عملية Warp Speed من اللقاحات إلى علاجات الأجسام المضادة، يأتي ذلك بعد أن جعلت إرشادات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الجديدة من شبه المستحيل الحصول على الموافقة قبل انتخابات 3 نوفمبر.