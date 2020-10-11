تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا ..والسودان بدون وفيات

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4718 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن 25 حالة من بين المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1296 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 224 حالة.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.