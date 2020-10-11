تركي آل الشيخ: ما تحقق فى قطاع الترفيه لم يكن يحدث لولا رؤية الأمير محمد بن سلمان

كتب محمد سعودي

شارك المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية جمهوره، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو يرصد ما حققته الهيئة العامة للترفيه في الآونة الأخيرة، معلقا عليه :"والقادم أجمل باذن الله.. وعد".

وقال المستشار تركى آل الشيخ في الفيديو: "هذا الشيء كله ما كان بيصير - قبل كل شي توفيق الله – لكن لولا وجود شخص من مقام ورؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان"، مشيرًا إلى أن أهمية قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية خاصة في رؤية 2030.

والقادم اجمل باذن الله ... وعد 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/uZCTiRzyfJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 10, 2020

وأضاف: "نحن ننفذ توجيهات وخطة رسمها سيدي ولي العهد.. إحنا جنود وأدوات ننفذ خطة يرسمها القائد"، متابعا: "قطاع الترفيه قطاع مهم، توليه القيادة السعودية أكبر اهتمام، وقطاع يعتمد عليه جزء كبير في برنامج الرؤية وإن شاء الله نحقق فيه الأهداف وأكثر".



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