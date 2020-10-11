ترامب وترودو يناقشان قضية كنديين اثنين محتجزين فى الصين

(رويترز)

بحث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اتصال هاتفى، قضية مواطنين كنديين اثنين محتجزين فى الصين حسبما قال مكتب ترودو فى بيان.

وقال البيان إن ترودو شكر ترامب على دعم الولايات المتحدة فى "السعى للإفراج الفورى عن المواطنين الكنديين اللذين تحتجزهما الصين بشكل تعسفي" . ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، ولم يصدر تعليق فورى من البيت الأبيض على تفاصيل أخرى بشأن المكالمة.

واعتقلت الصين المواطنين الكنديين مايكل كوفريج الدبلوماسى السابق ومايكل سبافور رجل الأعمال فى أواخر 2018 واتهمتهما فيما بعد بالتجسس بعد أن اعتقلت كندا منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوى تكنولوجيز بأمر من الولايات المتحدة، وتوترت العلاقات بين كندا والصين منذ ذلك الحين.

وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين فى الآونة الأخيرة بسبب أسلوب التعامل مع تفشى فيروس كورونا والحرب التجارية المستمرة بين البلدين وفرض الصين لقانون الأمن القومى على هونج كونج وإنهاء ترامب وضع هونج كونج الخاص بموجب القانون الأمريكي.

وناقش ترودو وترامب أيضا يوم السبت صحة الرئيس الأمريكى بعد تشخيص إصابته فى الآونة الأخيرة بكوفيد-19 بالإضافة إلى الجهود المستمرة للتصدى لفيروس كورونا.