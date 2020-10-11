تراجع أسعار النفط بمقدر 31 سنت لخام برنت الأمريكى بسبب الإعصار دلتا

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، 43.03 دولار للبرميل خام برنت ، منخفضة بمقدار 31 سنتا، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.85 دولارًا منخفضا بمقدار 34 سنتا ، بسبب الإعصار دلتا الذى يضرب أمريكا حاليا ، إذ تسبب فى تعطيل الإنتاج البحري الأمريكي ، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي وفقا لرويترز ، حيث أوقف دلتا 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92 ٪ من إنتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الإعصار كاترينا ما يزيد عن 100 منصة بحرية وعرقل الإنتاج لأشهر.

وبالإضافة إلى النفط، أوقف المنتجون نحو 62 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا. وتنتج الحقول البحرية بخليج المكسيك نحو 15 بالمئة من النفط الخام الأمريكي و5 ٪ من إنتاج الغاز الطبيعي.

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك ، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا ، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط .