تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد المصابين بكورونا بالمطارات.. فيديو

كتب محمد شعلان

يقوم أحد المختبرات لتدريب الكلاب فى مدينة خنكى شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، حيث يتم تدريب كلاب من نوع هجين قرب موسكو على رصد الإصابات بفيروس كورونا فى المطارات وسط تسارع فى وتيرة تفشى الوباء فى روسيا.

📹 تدريب كلاب هجينة في روسيا على رصد الإصابات بكوفيد-19 #فرانس_برس pic.twitter.com/FmoZppcMqk — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 11, 2020

وأجرت وكالة فرانس برس جولة داخل المختبر الروسى لتدريب الكلاب فى مدينة خنكى، وأظهرت لقطات الفيديو كلبة رمادية وهى تشتم 12 وعاء فيها عينات من البول، وتشير المسئولة فى المختبر إلى أن الفيروس نفسه لا رائحة له لكن بول المرضى له رائحة مغايرة.



تدريب الكلاب على شم البول



تدريب كلاب على رصد مصابي كورونا

وقالت ايلينا باتاييفا، مديرة مركز تدريب الكلاب، سنحصل على النتائج الأولية للاختبار ونأمل أن نحصل عليها فى بداية أول ديسمبر وعلى ضوء هذه النتائج سنبنى استنتاجاتنا.

وتتميز هذه الكلاب بحسة شم متقدمة جدا، وهى تستخدم فى السنوات الاخيرة فى مطار موسكو لرصد المتفجرات، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى انحصرت اعداد هذه الكلاب الهجينة بدرجة كبيرة غير أن مدربو الكلاب قرروا إعادة هذه الفصيلة إلى الوجود من خلال عمليات تزويج جديدة بين الكلاب.

وكان قد أعلن المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 13 ألفا و634 إصابة جديدة بالفيروس التاجى فى عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 12846 إصابة فى اليوم السابق)؛ ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة فى روسيا.

وأفاد بيان للمركز الروسى اليوم الأحد، بأن هذه الزيادة ترفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و298 ألفا و718 إصابة، مشيرا إلى تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس فى 85 منطقة روسية.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 149 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالى الوفيات فى روسيا إلى 22 ألفا و597 وفاة، وتماثل 4240 شخصا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى 1020442 شخصا.