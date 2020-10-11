تحرير 15 محضر بسبب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

فريق المحافظات

حررت ، رئاسة مركز ومدينة ديروط ، التابعة لمحافظة أسيوط ، اليوم الأحد، 15 محضرا لمخالفين يقومون بحرق مكشوف للمخلفات الزراعية الخاصة بمحصول الذرة الرفيعة والشامية.

وتم ضبط المخالفين الذين يقومون بحرق البوص الناتج عن محصول الذرة الشامية، ورصد أكثر من منطقة ، وتم تحرير المحاضر بالوحدة المحلية بكودية الإسلام التابعة لمركز ديروط .

وأوضح أن المحاضر كانت عدد 3 حالات بحوض حرفوش، و3 حالات بمدخل الكودية بجوار كوبرى السحارة ، و 2 حالة بالرياض ، وعدد 2 حالة بكودية النصارى ، وعدد 5 حالات بالمناشي.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات المتابعة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين ، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ، على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الاضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأشار المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التى تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيداً عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية.