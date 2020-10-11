بورصة قطر حمراء بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع.. وهبوط 20 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسراً 30.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10001.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 410.8 مليون سهم بقيمة 530.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9806 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، 0.43%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري.

كما أعلنت فودافون قطر، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2020، وذلك في 26 أكتوبر الجاري.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.