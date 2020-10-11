بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.44% بجلسة الأحد.. ورأس المال يخسر 888 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 19.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.635 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 888 مليون درهم ليغلق عند مستوى 675.742 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 60.6 مليون سهم، بقيمة 301 مليون درهم، عبر تنفيذ 1162 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.10%، 0.09%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 13.74%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.65%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.3%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.03%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 84.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.9%.