اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تفرض إجراءات حازمة جديدة لمكافحة كورونا فى مدينة ليفربول

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:00 م
بريطانيا تفرض إجراءات حازمة جديدة لمكافحة كورونا فى مدينة ليفربول اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة سكاى نيوز اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية قد تفرض قريبا "المستوى الثالث" الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا بمدينة ليفربول مضيفة أن الإجراءات ربما تستمر ستة أشهر.

 

وأضافت الشبكة الإخبارية أن الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادى القمار.

 

وأوضحت سكاى نيوز أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، المقرر أن يتحدث إلى الأمة غدا الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس، لم يوقع بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا ..والسودان بدون وفيات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:29 م

مساعد ميركل يطالب الألمان بالحد من السفر والحفلات لمحاربة فيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:25 م

كورونا يتسبب في تراجع أسعار الغاز المسال عالميا.. تباطؤ الطلب العالمي.. إلغاء شحنات معدة للتصدير بمناطق مختلفة.. تهاوي السوق الآسيوى والأوروبي لأقل من 2 دولار.. وتراجع الغاز الطبيعي لـ1.7دولار الربع الثاني 2020

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:00 م

إصابة حنان عشراوى عضو منظمة التحرير الفلسطينية بفيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة