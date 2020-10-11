بريطانيا تفرض إجراءات حازمة جديدة لمكافحة كورونا فى مدينة ليفربول

(رويترز)

ذكرت شبكة سكاى نيوز اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية قد تفرض قريبا "المستوى الثالث" الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا بمدينة ليفربول مضيفة أن الإجراءات ربما تستمر ستة أشهر.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادى القمار.

وأوضحت سكاى نيوز أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، المقرر أن يتحدث إلى الأمة غدا الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس، لم يوقع بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول.