برنامج كريتيف ايجيبت يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية

كتب إسلام سعيد

يشارك برنامج كريتيف إيجيبت "العلامة التجارية المصرية الأولي للحرف اليدوية المصرية" والتابع لمركز تحديث الصناعة في فعاليات معرض تراثنا للحرف الذي يعتبر أكبر وأهم ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية والمقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويمثل تواجد "كريتيف إيجيبت" في المعرض مشاركة متميزة، حيث يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 مورد من مختلف محافظات محافظات مصر، وتضم أيضا حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأطلق برنامج كريتيف إيجيبت موقع البيع الالكتروني "أونلاين بازار" في معرض تراثنا للترويج للمنتجات الخاصة به.

جدير بالذكر أن كريتيف إيجيبت أنشئ من خلال مبادرة قومية بمركز تحديث الصناعة عام 2015 بهدف التنمية المستدامة للحرفيين والمصممين ورواد الأعمال بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويهدف تعزيز التراث المصري والحفاظ عليه من الاندثار.

كما يقيم كريتيف إيجيبت معرضا دائما للحرف اليدوية في كايرو فيستيفال سيتي مول، حيث يضم 9 آلاف منتج يدوي أصلي ذو جودة عالية، وتم وضع ما يقرب من 1500 منتج من اصل 9 آلاف منتج علي الموقع الإلكتروني الجديد وجاري تزويده تباعا بالمنتجات الأخرى.