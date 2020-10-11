ويخوض الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان 5 مرشحين هم الرئيس الحالي إمام علي رحمن (المعين من قبل اتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الشباب والحزب الديمقراطي الشعبي في طاجيكستان)، ورستم لطيف زودا من الحزب الزراعي، وعبد الحليم غفوروف من الحزب الاشتراكي، ورستم رحمة زودا من حزب الإصلاح الاقتصادي وميروج عبد اللوييف من الحزب الشيوعي.

كما تم افتتاح 39 مركزا للاقتراع في 29 دولة أجنبية، بينهم 5 مراكز في روسيا، ومن المتوقع أن يدلي حوالي 15 ألف مواطن طاجيكي يعيشون في روسيا بأصواتهم هناك.

ومن المقرر إعلان صلاحية الانتخابات إذا شارك فيها أكثر من 50 بالمائة من الناخبين المسجلين، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم غد الإثنين، والنتائج النهائية في غضون 10 أيام بعد التصويت.