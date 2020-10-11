انفوجراف..تعرف على جهود الداخلية في حفظ الأمن خلال أسبوع

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط 12عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن "القليوبية – السويس – أسيوط" بإجمالى مضبوطات 11 قطعة سلاح "7 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– 150 جرام من مخدر الأستروكس) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص - مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ولاحقت الداخلية تجارة السلاح، ونجحت في ضبط 844 قطعة سلاح نارى "رشاش – 71 بندقية آلية – 127 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 73مسدس – 572 فرد محلى الصنع – 1001 طلقة مختلفة الأعيرة – 1234 قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها" بندقية رصاص – 2 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع".

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط 7 تشكيلات عصابية ، ضموا 27 متهماً ، إرتكبوا 18حادث سرقة متنوع، فضلاً عن ضبط 39 قضية أحداث، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 59 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 97 متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428803 حكم قضائى، بينها (1907) حكم جناية، و(152351) حكم حبس، و(205533) غرامة، و(69012) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية على الأسواق، ونجحت في ضبط 8639 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 134 قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت 378 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 51030 جنيه، وضبط 8 قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 6000 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8497 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 908,899 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 224 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 387,999 طن ، وكذا ضبط 116 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 26٫102 طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 75912 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 61650045 جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1514 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها ضبط 153 قضية ضرائب عامة، وكشف 35 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و148 قضية فى مجال الجمارك ، و10 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و394 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 497 حكم قضائى، و251 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 16 قضية فى مجالات مكافحة جرائم "إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى" ، و10قضايا فى مجالات "اختلاس وإستيلاء على المال العام ، احتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 2393515082 جنيه مصرى، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1390 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبوا واقعة "نشل".

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 35 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 624 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة" وضبط 509 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و95 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" و176 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و82 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين387 لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط 29 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل" و86 قضية متنوعة من أبرزها "جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب"، وفي مجال الأمن السياحى تم ضبط 1110 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1094 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1195 متهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش ، وزنت 198٫739 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 384٫573 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 25٫20 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 22٫678 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 587 جرام، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت 179جرام، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت 31 جرام، و52738 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط 10 قضايا بإجمالى 10متهمين ، بمضبوطات بلغت 400 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 198193 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "41957 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر ، 7269 موقف عشوائى".

وأثمرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط 7310 قضية تموينية متنوعة، وغلق 2043 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 268 قضية مقاهى مخالفة، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 10327سائق نقل جماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.