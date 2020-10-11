اليوم السابع
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انفجار ناجم عن تسرب غاز يسوى مبنى بالأرض فى جنوب غرب إيران

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:31 ص
انفجار ناجم عن تسرب غاز يسوى مبنى بالأرض فى جنوب غرب إيران انفجار - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن انفجارا ناجما عن تسرب غاز سوى مبنى بالأرض في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد وأسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.

وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من سوق.

وكانت قد ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن انفجارا وقع في مدينة شهرضا الصناعية بإقليم أصفهان في وسط إيران مما تسبب في مقتل أحد العمال.

وقالت الوكالة إن حريقا نشب بعد الانفجار الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة في إيران وبعضها كان في مواقع حساسة.


ايران

انفجار

سوق

انفجار غازى

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