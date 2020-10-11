انطلاق عملية الإقتراع بالانتخابات الرئاسية في طاجكستان

أ ش أ

انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في طاجكستان اليوم الأحد؛ حيث شرع الناخبون في اختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مرشحين، وسط توقعات بأن يحتفظ الرئيس الحالي إمام علي رحمون بمنصبه.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات - في بيان اليوم - أن "مراكز الاقتراع البالغ عددها 3375 فتحت أبوابها صباح اليوم.. وأن أكثر من 4.9 مليون شخص يملكون حق التصويت".

وأعلنت السلطات، أنها اتخذت كل التدابير اللازمة، لحماية الناخبين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيز مراكز الاقتراع بالمطهرات والقفازات والكمامات الطبية في جميع المناطق، وسيتم قياس درجة حرارة كل شخص قبل دخول مركز الاقتراع.

ويتنافس 5 مرشحين على منصب رئيس الدولة من بينهم الرئيس الحالي إمام علي رحمون، الذي تم ترشيحه من قبل النقابات العمالية المستقلة واتحاد الشباب والحزب الديمقراطي الشعبي في طاجيكستان، إضافة إلى رستم لطيف زودا المرشح من قبل الزراعيين، عبدالحليم غافور زودا المرشح من قبل الاشتراكيين، رستم رحمت زودا من حزب الإصلاح الاقتصادي، وميروج عبداللايف المرشح من قبل الشيوعيين.