اليونسكو: 180 مليون فتاة زيادة بعدد طالبات التعليم الثانوى والابتدائى خلال 25 سنة

كتب محمد شعلان

أكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، زيادة عدد الفتيات التى التحقت بمراحل التعليم خلال آخر 25 عاما، ولكن لم تحقق هذه الزيادة المساواة بين الجنسين، وغردت اليونسكو على الحساب الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي خلال السنوات الـ25 الماضية بمقدار 180 مليون فتاة، ولكن لم تحقّق أى دولة المساواة بين الجنسين حتى الآن.



حساب اليونسكو على تويتر

وفى وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، في اليوم العالمي للمعملين، أن ملايين المدرسين حول العالم تأثروا بنسبة كبيرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ولابد من دعمهم وأن تولى الأولوية لصحتهم وأمنهم وسلامتهم، وأفادت اليونسكو عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" بتأثر 63 مليون معلم للمرحلتين الابتدائية والثانوية، تأثراً بالغاً بأزمة كوفيد - 19.

وقبل ذلك، أحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، فاعليات اليوم العالمى للمعملين بالتأكيد على أن دور المعلم لا يقف على رسم مستقبل الأطفال، ولكن يتخطاه للمساهمة فى تشكيل عالم أفضل، مطالبة الحكومات بدعم المعلمين، وفتح الطريق أمامهم لإحداث تحول في مستقبل التعليم.

وقالت منظمة اليونسكو بمناسبة هذه الفاعلية على حسابها بموقع "تويتر": "لا يقتصر دور المعلمين على رسم ملامح مستقبل الأطفال، وإنّما يتعداه إلى المساهمة في تشكيل عالم أفضل، وبمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، نحث الحكومات على دعم المعلمين لأنهم يمهدون السبيل أمام حدوث تحوّل في مستقبل التربية والتعليم".

ويحتفل العالم وجموع المدرسين باليوم العالمى للمعلم سنوياً فى 5 أكتوبر من كل عام، وبدأ الاحتفال باليوم العالمى للمعلمين منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.