اليابان تؤكد إبحار سفينتان صينيتان قرب جزر متنازع عليها فى بحر الصين الشرقى

قال خفر السواحل الياباني اليوم الأحد، إن سفينتين صينيتين دخلتا ما تعتبره اليابان مياهها الإقليمية بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وأفاد ممثل لخفر السواحل الياباني بأن هذه هي المرة الحادية والعشرين التي تدخل فيها السفن الصينية المياه الإقليمية لبلاده هذا العام والأولى منذ أواخر أغسطس.

وتضم المنطقة المتنازع عليها جزرا معروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الدفاع للتعقيب.