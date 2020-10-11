الهند تسجل 74383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و918 وفاة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 74 ألفا و383 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و918 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة- حسبما ذكرت قناة «إن دى تى في» الهندية اليوم الأحد- أن العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغ 7 ملايين و53 ألفا و806 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 108 آلاف و334 حالة.

وتعانى الهند من أسوأ انكماش اقتصادى منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارامة للحيلولة دون تفشى الفيروس فى البلاد.