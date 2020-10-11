اليوم السابع
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النيابة تستمع لشهود مقتل شاب على يد شقيقه لكشف مدى صحة مرض المتهم نفسيا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:00 ص
النيابة تستمع لشهود مقتل شاب على يد شقيقه لكشف مدى صحة مرض المتهم نفسيا جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام شاب بقتل شقيقه طعنًا بسكين فى العياط؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث تستمع اليوم لأقوال أشقاء المجنى عليه والمتهم ووالده ووالدته، للوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين، وعما إذا كان المتهم مصاب بمرض نفسى يجعله غير مسئول عن تصرفاته من عدمه.

ويعمل رجال المعمل الجنائى على فحص السكين المستخدمة فى الجريمة؛ لكتابة تقرير عنها، كما يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، عقب مناظرتها من جانب النيابة العامة، وذكر شهود عيان، أن الضحية يعانى من أزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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