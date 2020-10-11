وأوضح البيان، أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 509 حالات منها 99 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و763 حالة، مؤكدا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 295 حالة يليها 179 حالة إصابة جديدة في النمسا العليا و134 إصابة في تيرولو 96 حالة في سالزبورج .



