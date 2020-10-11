سجلت وزارة الصحة النمساوية، 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 55 ألفا و341 حالة، موضحة أن 42 ألفا و829 قد تماثلوا للشفاء، بينما توفى 852 حالة .
وأوضح البيان، أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 509 حالات منها 99 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و763 حالة، مؤكدا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا، وبلغت 295 حالة يليها 179 حالة إصابة جديدة في النمسا العليا و134 إصابة في تيرولو 96 حالة في سالزبورج .
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