اليوم السابع
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النطق بالحكم فى قضية التنمر على "عم عاشور" بالمراغة سوهاج 18 أكتوبر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:50 م
النطق بالحكم فى قضية التنمر على "عم عاشور" بالمراغة سوهاج 18 أكتوبر مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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قررت محكمة جنح سوهاج، دائرة الأحداث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمي ، استمرار حبس المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور" وألقا به فى مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة، وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 18 أكتوبر الجاري.

ترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مسن، وألقى به أحدهما فى مصرف نجع الحسك.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية التى قادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، أن المسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بــ عاشور، يقيم بدائرة المركز، وأن مرتكبى الواقعة هما عبدالرحمن. ب. م، وحسن. ا. ح و م. م. ع بالعقد الثانى من العمر، ويقيمان بدائرة المركز وأثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت بشهر رمضان الماضى أى منذ أكثر من 5 أشهر وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع تيك توك من أجل الشهرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديدها إلى 15 يوما، ثم إحالة القضية إلى محكمة جنح سوهاج، والتى أصدرت قرارها المتقدم.


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