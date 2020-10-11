النساء والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المتأثرة بالعزل وفيروس كورونا ..انفوجراف

أكد تقرير لمنظمة اليونيسيف، أن النساء والأطفال والمراهقين من أكثر الفئات المتأثرة سلبا ًبفترات العزل والتزام المنازل والحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ مارس الماضى.
وأوضح التقرير أنه في 6 أشهر فقط منذ بداية الجائحة تم ملاحظة خلل جزئي أو كبير في نصف البلاد تقريبا فيما يتعلق بالخدمات الصحية وهو ما تسبب فى:
حالة وفاة لطفل حديث الولادة كل 12 ثانية33 حالة وفاة كل ساعة لنساء خلال الوضع
14000 حالة وفاة لأطفال أصغر من 5 سنوات كل يوممليون حالة وفاة في العالم خلال عام لمراهقين لأسباب كان يمكن تجنبها .
أكثر من 150 مليون طفل على مستوى العالم سقطوا في براثن الفقر.تعانى 7 ملايين سيدة من حمل غير مرغوب فيه
يوجد 31 مليون حالة عنف إضافية بين الجنسين على متسوى العالمبينما توجد 56.700 حالة وفاة إضافية أثناء الحمل أو الولادة.
فيما وصلت حالات الوفاة الإضافية بين الشباب إلى 1.57 مليون شاب.
وحذر التقرير من أنه بدون بذل مزيد من الجهود للتعامل مع حالات الوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها، يمكن أن يموت 48 مليون طفل دون سن الخامسة بين عامي 2020 و2030.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، هنريتا فور : "حتى قبل جائحة كوفيد 19، كان هناك طفل دون سن الخامسة يموت كل ست ثوان في مكان ما حول العالم"، وأضافت أن "ملايين الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات والبيئات الهشة يواجهون مصاعب أكبر مع ظهور الجائحة".
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