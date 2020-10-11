النساء والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المتأثرة بالعزل وفيروس كورونا ..انفوجراف

الوكالة الإسبانية للأنباء - إفى

أكد تقرير لمنظمة اليونيسيف، أن النساء والأطفال والمراهقين من أكثر الفئات المتأثرة سلبا ًبفترات العزل والتزام المنازل والحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ مارس الماضى.

وأوضح التقرير أنه في 6 أشهر فقط منذ بداية الجائحة تم ملاحظة خلل جزئي أو كبير في نصف البلاد تقريبا فيما يتعلق بالخدمات الصحية وهو ما تسبب فى: