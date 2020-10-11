الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تعرض كورال "مصانع الرجال"

كتب - محمد شرقاوى

عرضت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة كورال "مصانع الرجال"، من غناء الفنان مدحت صالح، وياسين على، وهيدى موسى وعاصى الحلانى، وتحت رعاية الشئون المعنوية، وبالتعان الشباب والرياضة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.