المهندس حسام صالح: الجيل الخامس من الحروب هو جيل احتلال العقول

كتب أحمد عرفة

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن صعوبة حروب الجيل الرابع تتمثل في أن هناك جهة منظمة ودولة ثاتبة لها قواعدها راسخة تفاجئ بجهة غير منظمة ليست دولة تعمل على محاولة إحداث تناقض بين الدولة والمجتمع، ويأخذ رسالة الدولة ثم يقوم ببث الأكاذيب ليخلق تناقض بين الدولة والمجتمع.

وأضاف المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E ، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدة، أن هذه الجهة غير المنظمة تلعب لعبة ذكية جدا في حروب الجيل الرابع حيث تستخدم حقائق 80 % و20 % غير حقيقة وهو ما يستخدمها لتفتيت الحروب.

وأوضح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تنمية الوعى جزء كبير من مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، لأنه في حرب الجيل الرابع والخامس الشعب والمواطن هو الذى يحمى البلد وليس الدولة وجيشها هما المسؤولين فقط بل الشعب هو المسئول أيضا عن حماية البلد، لافتا إلى أن تنمية المجتمع المدنى والتكتلات وتنشيط النقابات والأحزاب يساهم في مواجهة هذه الحروب.

وأوضح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في حروب الحيل الرابع يتم استخدام الشعوب كسلاح، كما يستخدم أساليب كثيرة للغاية ليفتعل شيء ليجعل السلطة والحكومة والدولة تدافع عن نفسها، ويجعل المواطن الذى كان روحه المعنوية عالية تقل، لافتا إلى أن الجيل الخامس من الحروب هو جيل احتلال العقول فالاحتلال ليس احتلال أرض بل احتلال عقول البشر لإسقاط الدولة من الداخل.