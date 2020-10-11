المكسيك تسجل 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالى فى البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.