اليوم السابع
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المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية: نوبل ليست لنا فقط ولكن للدول المضيفة ومنها مصر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:49 ص
المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية: نوبل ليست لنا فقط ولكن للدول المضيفة ومنها مصر عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى
كتب محمد عبد المجيد

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قالت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن فوز برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل سبب لنا فرحة غامرة، مشيرة إلى أن تقدير لجنة نوبل وإعطائها الجائزة لـ17 ألف موظف يعملون حول العالم، كان تقدير كبير ليس فقط للمنظمة ولكن لكل العاملين بها، وشركاء المنظمة، والدول المضيفة ومنها مصر.
 
وأضافت المتحدث باسم المكتب الأقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مداخلة عبر سكايب، اليوم السبت، على برنامج من مصر، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على فضائية cbc، أن مصر تعتبر الدولة المضيقة للمكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى الذى يغطى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط أسيا، وأخيرا شرق أوروبا، وهناك 200 موظف يعمل فى مكتب المنظمة بالقاهرة، وبالتالي تعد هذه الجائزة مناصفة مع مصر وجميع الدول التى تستضيفنا بجميع أنحاء العالم. 
 
وأشارت عبير عطيفة، إلى أن أحد أسباب حصول برنامج الاغذية العالمى على هذه الجائزة، هو دور البرنامج فى مناطق الصراعات ومناطق النزاع، حيث إن البرنامج يعمل فى كل تلك المناطق، على الأخص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلو نظرنا إلى عمل البرنامج سنلاحظ تركيزه فى سوريا واليمن، والعراق، والدول التى بها صراع وحرب مسلحة، بالإضافة إلى المناطق التى تحدث بها الكوارث الطبيعية، وكذلك حالات الطوارئ سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.

وأكدت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن إذا نظرت لبرنامج الأغذية العالمية حول العالم ستجد 5000 شاحنة 20 طائرة، وأكثر من 30 سفينة تنقل المساعدات حول العالم بشكل يومى، فمن خلالها نستطيع الوصول على جميع الأماكن التى سيصعب الوصول إليها.

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مصر

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جائزة نوبل

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