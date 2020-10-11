اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة 200 قرص مخدر فى المطرية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة 200 قرص مخدر فى المطرية أقراص مخدرة_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكميائى بشأن تحليل عينة من 200 قرص مخدر، تم ضبطها بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية، مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته المضبوطات.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "س.م" 27 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بلغت 200 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول. وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمته. 

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية


أقراص مخدرة

المعمل الكيميائى

ضبط عاطل

ترويج المخدرات

قسم المطرية

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة 400 جرام هيروين بعين شمس

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:00 ص

النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى فى ضبط هيروين بحوزة متهم

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:00 ص

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة كمية من الحشيش بالمطرية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 04:00 ص

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهمين بحيازة بانجو وحشيش في الشرابية

الخميس، 01 أكتوبر 2020 01:00 ص

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 300 جرام هيروين فى المرج

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة