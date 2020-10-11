المشاط: مصر تحصل على المركز الأول باتخاذها 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال أزمة كورونا

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه ‏في اليوم العالمي للفتاة، احتفلنا بحصول مصر علي المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، ضمن تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، باتخاذها 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا، مضيفة: تهانينا للدكتورة مايا مرسي، نواصل العمل معا لسد الفجوة بين الجنسين".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، شاركت فى الاجتماع الوزارى لمشروع رأس المال البشرى، بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى فى زمن Covid-19"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمجوعة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى والتى تنعقد هذه المرة بشكل افتراضى، استجابة لما فرضته جائحة كورونا.