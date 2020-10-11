المرصد السورى: انفجارات ريف إدلب تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السوري، أن الانفجارات التى شهدتها ريف إدلب الشمالى تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة فى ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن الانفجارات دمرت ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لجماعات متطرفة غير سورية.

وقبلها أكد المرصد السوري، حدوث انفجارات فى ريف إدلب الشمالى، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعى المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التى نشبت من فجر يوم الجمعة فى محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح المهندس قطنا فى تصريح لـ سانا أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقا فى اللاذقية و49 حريقا فى طرطوس و12 حريقا فى حمص لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو فى طور المراقبة والتبريد.

وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدنى الموجودة فى مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد فى المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.