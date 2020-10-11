اليوم السابع
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خالد صلاح
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الفلبين تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 83

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:23 ص
الفلبين تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 83 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 2502 إضافة إلى 83 وفاة أخرى.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض في البلاد ارتفع إلى 339341، وهو لا يزال أكبر عدد من الحالات في جنوب شرق آسيا. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6321.

وكان قد قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إن السلطات تبحث السماح لمزيد من الممرضين والممرضات وغيرهم من العاملين في المهن الطبية بمغادرة البلاد للعمل في الخارج بعد منعهم من السفر في إطار إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا محليا.

 
 
 

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