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الغش في تركيا للركب.. مصرع 15 شخصًا في أسبوع لتناولهم مشروبات كحولية فاسدة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:02 م
الغش في تركيا للركب.. مصرع 15 شخصًا في أسبوع لتناولهم مشروبات كحولية فاسدة كحوليات
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت وسائل إعلام تركية معارضة النقاب عن أن الغش في تركيا وصل لدرجة المشروبات الكحولية والتي أدت إلى وفاة 15 شخصًا في أسبوع واحد.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية وفاة شخصين إثر تناولهما مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة إزمير، ليرتفع إجمالي ضحايا الخمور المغشوشة في البلاد إلى 15 شخصًا في أسبوع.

وتشير المعلومات، إلى أن الشخصين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما بوعكة صحية عقب احتسائهما مشروبات كحولية مغشوشة في إزمير.

وشهدت الأيام الأخيرة مصرع 7 أشخاص في مدينة كيريك كالي قرب أنقرة تعاطوا كحولا مغشوشا.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أن عدد ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة خلال الأسبوع الأخير في تركيا ارتفع إلى 15 شخصًا.

 

 

 


تركيا

كحوليات

أنقرة

وفاة

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