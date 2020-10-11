الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين (رويترز)

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العاشر من أكتوبر ارتفاعا من 15 إصابة فى اليوم السابق.

وذكرت اللجنة فى بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أن عدد حالة الإصابة التى لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 85557 حالة إصابة فى المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.