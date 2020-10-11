اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:57 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:00 ص
الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العاشر من أكتوبر  ارتفاعا من 15 إصابة فى اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة فى بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أن عدد حالة الإصابة التى لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.

 

ويبلغ الآن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى بر الصين الرئيسى 85557 حالة إصابة فى المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

 

 


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