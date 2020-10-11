الصعيد فى عيون الدولة.. تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى جديدة بأسوان (صور)

أسوان – صلاح المسن

تنفذ الدولة خطة طموحة لتنمية محافظات الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضع الدولة ذلك على قمة الأولويات فى إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.

كما يتم بذل المزيد من الجهد والإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو الأعمال الجارية طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً وفي محافظة أسوان تتواصل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فى جميع أنحاء مراكزها ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتنفيذ العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحى وتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية كافة أرجاء المدن والقرى.وفي مقدمة المشروعات الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال الجارية من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية شهر أكتوبر الجاري بما يساهم في انسياب الحركة المرورية في الاتجاهين.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أنه سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بمدينة أسوان تحسباً لأي اختناقات ولا سيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات والذي يشهد كثافة في حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة.

ومن جهته أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان على أن المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد الشبكات والممتدة من المقاولون العرب وحتى مبنى مديرية التموين بمدينة أسوان شهدت معدلات تنفيذ أسرع على الرغم من معوقات المياه الجوفية والطبيعة الصخرية لهذه المنطقة.

وأوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأن المرحلة الثانية تشمل تركيب مواسير جديدة بطول 1200متر و بقطر 600 مللي لخط الصرف الصحي وبقطر 12 بوصة لخط مياه الشرب، كما سيتم استكمال المراحل التالية للمشروع حتى مدخل منطقة الكرور بمدينة أسوان.

وكشف المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأنه بعد تخصيص 250 مليون جنيه عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة في يوليو الماضي جاري طرح تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب للقضاء على ضعفها أو تكرار انقطاعها حيث سيتم إنشاء خزان بسعة 10 آلاف م3 بمنطقة مدينة ناصر لزيادة تدفقات المياه بها و أيضاً مناطق وسط المدينة، بجانب إنشاء خزان آخر بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان بسعة 5 آلاف م3 لتقوية مياه. الشرب بها ، بالإضافة إلى إنشاء خزان ثالث بسعة ٥ ألاف م٣ بمنطقة الصداقة الجديدة لإنهاء مشكلة ضعف المياه بها ولمناطق السيل الجديد و السيل الريفي والزيداب والناصرية والجوزيرة بمدينة أسوان .



