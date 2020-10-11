الصحة تكشف خطورة مرض السعار وطرق الوقاية.. إنفوجراف

كتب ـ وليد عبد السلام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا لتوعية المواطنين من خطورة مرض السعار، حيث أكدت الوزارة أن السعار أو ما يسمى مرض داء الكلب، أحد الأمراض الخطيرة، وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات الثديية مثل الكلاب والقطط والحصان والحمار وغيرها.

وأضاف الإنفوجراف، أن المرض ينتقل للإنسان عن طريق لعاب الحيوانات المصابة التي تعقر أو تخدش الإنسان، وغالبا ما تظهر أعراض المرض في صورة أعراض عصبية مثل أرق وهياج وإفراز زائد للعاب الخوف من الماء والهواء.

وأشارت الوزارة إلى خطورة مرض السعار على الإنسان كونه مميت، بمعنى أن نسبة الوفيات في الحالات التي ظهرت عليها أعراض السعار كانت 100%.

وأوضح أن الأعراض تظهر بعد انتهاء فترة الحضانة، وهي الفترة من وقت دخول الفيروس أو التعرض للإصابة لحين ظهور الأعراض، والتى من الممكن أن تكون قصيرة "أسبوع" وقد تمتد بعض الحالات إلى سنة، وغالبا من شهر لـ 3 شهور.

وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من مرض السعار بالتأكيد بنسبة 100% مثلما ذكرت منظمة الصحة العالمية عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وفي الوقت المناسب، فبعد التعرض للعقر يجب الغسيل الجيد للجرح وفي اسرع وقت ممكن بالماء الجاري والصابون بفترة كافية لا تقل عن 15 دقيقة.

وقال إن هذا الإجراء يقي من دخول الوباء للجهاز العصبي بنسبة تصل لـ 90% ، وعقب ذلك التوجه إلى أحد مراكز المعقورين أو أقرب مستشفى بهدف العناية للجرح وأخذ الطعم الواقي من السعار، محذرًا من خياطة الجرح الناتج عن عض الحيوان..