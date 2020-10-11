اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف خطورة مرض السعار وطرق الوقاية.. إنفوجراف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:16 م
الصحة تكشف خطورة مرض السعار وطرق الوقاية.. إنفوجراف كيف تحمى نفسك من السعار
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  إنفوجرافا لتوعية المواطنين من خطورة مرض السعار، حيث أكدت الوزارة أن السعار أو ما يسمى مرض داء الكلب، أحد الأمراض الخطيرة، وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات الثديية مثل الكلاب والقطط والحصان والحمار وغيرها.
 
وأضاف الإنفوجراف، أن المرض ينتقل للإنسان عن طريق لعاب الحيوانات المصابة التي تعقر أو تخدش الإنسان، وغالبا ما تظهر أعراض المرض في صورة أعراض عصبية مثل أرق وهياج وإفراز زائد للعاب الخوف من الماء والهواء.
 
وأشارت الوزارة إلى خطورة مرض السعار على الإنسان كونه مميت، بمعنى أن نسبة الوفيات في الحالات التي ظهرت عليها أعراض السعار كانت 100%.
 
وأوضح أن الأعراض تظهر بعد انتهاء فترة الحضانة، وهي الفترة من وقت دخول الفيروس أو التعرض للإصابة لحين ظهور الأعراض، والتى من الممكن أن تكون قصيرة "أسبوع" وقد تمتد بعض الحالات إلى سنة، وغالبا من شهر لـ 3 شهور.
 
وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من مرض السعار بالتأكيد بنسبة 100% مثلما ذكرت منظمة الصحة العالمية عن طريق اتباع  الإجراءات الوقائية اللازمة وفي الوقت المناسب، فبعد التعرض للعقر يجب الغسيل الجيد للجرح وفي اسرع وقت ممكن بالماء الجاري والصابون بفترة كافية لا تقل عن 15 دقيقة.
 
وقال إن هذا الإجراء يقي من دخول الوباء للجهاز العصبي بنسبة تصل لـ 90% ، وعقب ذلك التوجه إلى أحد مراكز المعقورين أو أقرب مستشفى بهدف العناية للجرح وأخذ الطعم الواقي من السعار، محذرًا من خياطة الجرح الناتج عن عض الحيوان..
 
image0 (2)
 

image1
 

image2
 

image3
 
 
 
image4
 

image5
 

الصحة

السعار

مرض السعار

اعراض السعار

خطورة السعار

الوقاية من السعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير بمنظمة الصحة العالمية يحذر من اعتماد مناعة القطيع لمنع انتشار كورونا.. ويؤكد ضرورة التطعيم للحماية من الفيروس.. والالتزام بتعليمات الوقاية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الجائحة لحين ظهور لقاح مضاد لكورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:00 م

الصحة: الوضع الوبائى لكورونا مطمئن وتغير المناخ يعرضنا لزيادة الإصابات.. والطب الوقائى: طعم الأنفلونزا هام وآمن.. ويؤكد: سنوفر لقاح كورونا الأكثر فاعلية وأمانا للمصريين.. وجميع متطوعى التجارب السريرية بخير

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 م

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل إلى 93.5%

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:13 ص

كورونا وشلل الأطفال فى انطلاق الدورة الــ67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة