الشرطة الرومانية تعتقل الرئيس السابق لمكافحة غسل الأموال بسبب اتهامات بالتحايل

بوخارست (رويترز)

قالت الشرطة الرومانية إنها احتجزت الرئيس السابق لجهاز مكافحة غسل الأموال التابع للحكومة فى ساعة متأخرة من مساء السبت لحين إجراء تحقيق جنائى بتهمة النصب واتهمته بتزوير شهادة إتمام دراسته الثانوية.

وقالت الشرطة إنها احتجزت لورينتو بارانجا 24 ساعة. وامتنع بارانجا عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين بعد اعتقاله.

وتم تعيين بارانجا لرئاسة وكالة منع ومكافحة غسل الأموال الحكومية فى رومانيا أوائل سبتمبر أيلول. وقالت الحكومة يوم السبت إنه استقال من منصبه فى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الشرطة إن بارانجا (53 عاما) كذب بشأن تخرجه من المدرسة الثانوية واستخدم لاحقا وثائق مزورة لمتابعة دراسته الجامعية وما بعد التخرج فى الإدارة مما ساعده فى الحصول على وظائف عالية فى مؤسسات الدولة.

وأضافت الشرطة فى بيان "يخضع (بارانجا) للتحقيق لخداعه العديد من المؤسسات العامة من خلال تقديم شهادات مزورة مع طلبات وظيفته والتى تم إلغاؤها فيما بعد فى المحكمة".