السيطرة على حريق بمحل تجارى بسبب ماس كهربائى فى المحلة

الغربية فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق اندلع فى محل تجارى بسبب ماس كهربائى، والتهمت النيران بعض محتوياته.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق فى محل تجارى لبيع النجف والأدوات المنزلية، انتقلت سيارتى مطافئ لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية وأصحاب المحلات، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين قبل النوم وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.