السيطرة على حريق اندلع بمخالفات أشجار بجوار محطات المياه فى الغربية

الغربية - فريق المحافظات

سيطرة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق اندلع بمخالفات أشجار ملقاة بجوار إحدى محطات المياه بمنطقة المقاولون العرب بمدينة طنطا.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالغربية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمخالفات أشجار ملقاة بجوار إحدى محطات المياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل محل أقطان بشارع الجمهورية بدائرة مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية، وذلك دون خسائر بشرية.

وكانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمحلج أقطان بوسط مدينة السنطة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده إلى المحلات والمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.