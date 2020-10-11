السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم" خلال الندوة التثقيفية

كتب سمير حسنى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم"، وجاء فيه: أعلام الدول التى ترتفع فوق سواريها ليست للتمييز بين دولة وأخرى فقط، وإنما العالم يمثل رمزا لسيادة الدولة يلتف حوله سعبها ويرسخ لديهم مفهوم الولاء والانتماء بحيث يعد مجرد النظر إليه عند تحقيق إنجاز أو انتصار مصدرا للفخر والعزة، وأعدت هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم".

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.